Nuit des Artistes Moulins
Nuit des Artistes Moulins samedi 23 mai 2026.
Nuit des Artistes
Quartier Historique Moulins Allier
Début : 2026-05-23 17:00:00
fin : 2026-05-23 00:00:00
2026-05-23
Organisée par l’association Moulins Quartier Historique, avec l’aide de la ville de Moulins, la Nuit des Artistes fête son onzième anniversaire en 2026 !
Quartier Historique Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes moulins.quartier.historique@gmail.com
English :
Organized by the Moulins Quartier Historique association, with the help of the town of Moulins, the Nuit des Artistes celebrates its eleventh anniversary in 2026!
