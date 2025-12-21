Nuit des Artistes

Quartier Historique Moulins Allier

Début : 2026-05-23 17:00:00

fin : 2026-05-23 00:00:00

2026-05-23

Organisée par l’association Moulins Quartier Historique, avec l’aide de la ville de Moulins, la Nuit des Artistes fête son onzième anniversaire en 2026 !

Quartier Historique Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes moulins.quartier.historique@gmail.com

English :

Organized by the Moulins Quartier Historique association, with the help of the town of Moulins, the Nuit des Artistes celebrates its eleventh anniversary in 2026!

L’événement Nuit des Artistes Moulins a été mis à jour le 2026-03-05 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région