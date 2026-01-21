La Bourbonnaise pour elles Moulins

La Bourbonnaise pour elles

Place d’Allier Moulins Allier

C’est une course/marche organisée pour soutenir financièrement l’Espace d’Accompagnement Thérapeutique de Moulins, qui offre des soins gratuits aux personnes atteintes de cancer.

Place d’Allier Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 89 91 68 27 labourbonnaisepourelles@gmail.com

English :

It’s a run/walk organized to financially support the Espace d’Accompagnement Thérapeutique de Moulins, which offers free care to cancer sufferers.

