La Bourbonnaise pour elles Moulins
dimanche 31 mai 2026
La Bourbonnaise pour elles
Place d'Allier Moulins Allier
2026-05-31 10:00:00
fin : 2026-05-31
2026-05-31
C'est une course/marche organisée pour soutenir financièrement l'Espace d'Accompagnement Thérapeutique de Moulins, qui offre des soins gratuits aux personnes atteintes de cancer.
Place d'Allier Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 89 91 68 27 labourbonnaisepourelles@gmail.com
English :
It's a run/walk organized to financially support the Espace d'Accompagnement Thérapeutique de Moulins, which offers free care to cancer sufferers.
