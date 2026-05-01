Soirée pétanque et plancha pour les jeunes rue Félix Mathé Moulins

Moulins

Soirée pétanque et plancha pour les jeunes

rue Félix Mathé Palais des sports Moulins Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28 18:30:00

fin : 2026-05-28

Date(s) :

2026-05-28

Une soirée conviviale alliant pétanque et grillades. Réservée aux jeunes, inscription obligatoire. Places limitées pour une ambiance détendue et gourmande.

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rue Félix Mathé Palais des sports Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 48 52 22 espace.jeunes.moulins@wanadoo.fr

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English :

A convivial evening combining pétanque and barbecue. Reserved for young people, registration required. Places limited for a relaxed, gourmet atmosphere.

L’événement Soirée pétanque et plancha pour les jeunes Moulins a été mis à jour le 2026-05-21 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région