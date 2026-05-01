Soirée pétanque et plancha pour les jeunes rue Félix Mathé Moulins
Soirée pétanque et plancha pour les jeunes rue Félix Mathé Moulins jeudi 28 mai 2026.
Moulins
Soirée pétanque et plancha pour les jeunes
rue Félix Mathé Palais des sports Moulins Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28 18:30:00
fin : 2026-05-28
Date(s) :
2026-05-28
Une soirée conviviale alliant pétanque et grillades. Réservée aux jeunes, inscription obligatoire. Places limitées pour une ambiance détendue et gourmande.
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rue Félix Mathé Palais des sports Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 48 52 22 espace.jeunes.moulins@wanadoo.fr
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English :
A convivial evening combining pétanque and barbecue. Reserved for young people, registration required. Places limited for a relaxed, gourmet atmosphere.
L’événement Soirée pétanque et plancha pour les jeunes Moulins a été mis à jour le 2026-05-21 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
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