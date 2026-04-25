Visite dansée Flash-Back Quartier Villars Route de Montilly Moulins

Moulins

Visite dansée Flash-Back

Quartier Villars Route de Montilly Centre national du costume et de la scène Moulins Allier

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27 17:30:00

fin : 2026-05-27

Date(s) :

2026-05-27

En fin de journée, laissez-vous surprendre par une découverte intimiste de l’exposition, rythmée par des intermèdes dansés, comme des flash-back des 20 dernières années au musée, interprétés par la Compagnie AMSOL.

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Quartier Villars Route de Montilly Centre national du costume et de la scène Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 20 76 20 accueil@cncs.fr

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English :

At the end of the day, let yourself be surprised by an intimate discovery of the exhibition, punctuated by dance interludes, like flashbacks to the last 20 years at the museum, performed by Compagnie AMSOL.

L’événement Visite dansée Flash-Back Moulins a été mis à jour le 2026-04-21 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région