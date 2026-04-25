Visite des petits Quartier Villars Route de Montilly Moulins
Visite des petits Quartier Villars Route de Montilly Moulins samedi 30 mai 2026.
Moulins
Visite des petits
Quartier Villars Route de Montilly Centre national du costume et de la scène Moulins Allier
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
pour 1 adulte + 1 enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:30:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30 2026-06-13
Visite multisensorielle spécialement conçue pour les petits de 2 à 4 ans uniquement.
.
Quartier Villars Route de Montilly Centre national du costume et de la scène Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 20 76 20 accueil@cncs.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Multisensory tour specially designed for children aged 2 to 4 only.
L’événement Visite des petits Moulins a été mis à jour le 2026-04-21 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
À voir aussi à Moulins (Allier)
- Concert de l’Orchestre National d’Auvergne-Rhône-Alpes et Maitrise de Notre-Dame-de-Paris Théâtre municipal Moulins 25 avril 2026
- Refrains à 4 poumons Place Maréchal de Lattre de Tassigny Moulins 26 avril 2026
- Atelier Philo Le Banquet de Platon Moulins 28 avril 2026
- Visite Des biberons et des albums au mij Musée de l’Illustration Jeunesse Moulins 29 avril 2026
- Atelier Philo L’évolution créatrice de Henri Bergson Moulins 29 avril 2026