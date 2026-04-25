Visite des petits Quartier Villars Route de Montilly Moulins

Moulins

Visite des petits

Quartier Villars Route de Montilly Centre national du costume et de la scène Moulins Allier

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

pour 1 adulte + 1 enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:30:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30 2026-06-13

Visite multisensorielle spécialement conçue pour les petits de 2 à 4 ans uniquement.

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Quartier Villars Route de Montilly Centre national du costume et de la scène Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 20 76 20 accueil@cncs.fr

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English :

Multisensory tour specially designed for children aged 2 to 4 only.

L’événement Visite des petits Moulins a été mis à jour le 2026-04-21 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région