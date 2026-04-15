Rencontres franco-québécoise de la flûte traversière École de musique de Moulins Communauté Moulins
Rencontres franco-québécoise de la flûte traversière École de musique de Moulins Communauté Moulins dimanche 14 juin 2026.
Moulins
Rencontres franco-québécoise de la flûte traversière
École de musique de Moulins Communauté 5 place Maréchal de Lattre de Tassigny Moulins Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 14:00:00
fin : 2026-06-14 19:00:00
Date(s) :
2026-06-14
2ème rencontre franco-québécoise.
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École de musique de Moulins Communauté 5 place Maréchal de Lattre de Tassigny Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 63 65 93 06 francequebec2026@gmail.com
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English :
2nd Franco-Quebec meeting.
L’événement Rencontres franco-québécoise de la flûte traversière Moulins a été mis à jour le 2026-04-15 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
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