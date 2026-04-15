Rencontres franco-québécoise de la flûte traversière École de musique de Moulins Communauté Moulins

Moulins

Rencontres franco-québécoise de la flûte traversière

École de musique de Moulins Communauté 5 place Maréchal de Lattre de Tassigny Moulins Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 14:00:00

fin : 2026-06-14 19:00:00

Date(s) :

2026-06-14

2ème rencontre franco-québécoise.

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École de musique de Moulins Communauté 5 place Maréchal de Lattre de Tassigny Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 63 65 93 06 francequebec2026@gmail.com

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English :

2nd Franco-Quebec meeting.

L’événement Rencontres franco-québécoise de la flûte traversière Moulins a été mis à jour le 2026-04-15 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région