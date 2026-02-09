Central de quoi ce massif Conférence théâtrale musicalisée Salle des Chartreux Moulins
Central de quoi ce massif Conférence théâtrale musicalisée
Salle des Chartreux 8 rue des Chartreux Moulins Allier
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Début : 2026-06-14 16:00:00
fin : 2026-06-14 17:00:00
2026-06-14
Conférence théâtrale musicalisée avec Dominique Touzé du Wakan Théâtre et Clémence Baillot d’Estivaux au violoncelle.
Salle des Chartreux 8 rue des Chartreux Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 44 56 34 39 leraffut03@gmail.com
English :
Musical theatrical conference with Dominique Touzé from Wakan Théâtre and Clémence Baillot d’Estivaux on cello.
