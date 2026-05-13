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Brocante EURL Saint Paul Saint Michel Maison diocésaine Moulins

Brocante EURL Saint Paul Saint Michel Maison diocésaine Moulins dimanche 14 juin 2026.

Lieu : EURL Saint Paul Saint Michel Maison diocésaine

Adresse : 20 rue Colombeau

Ville : 03000 Moulins

Département : Allier

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

Moulins

Brocante

EURL Saint Paul Saint Michel Maison diocésaine 20 rue Colombeau Moulins Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 08:00:00
fin : 2026-06-14 17:00:00

Date(s) :
2026-06-14

Brocante avec buvette, parc ombragé et mobiliers. Organisée par l’Hospitalité Bourbonnaise et le diocèse de Moulins.
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EURL Saint Paul Saint Michel Maison diocésaine 20 rue Colombeau Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 13 63 32 61 

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English :

Flea market with refreshments, shady park and furniture. Organized by Hospitalité Bourbonnaise and the Diocese of Moulins.

L’événement Brocante Moulins a été mis à jour le 2026-05-13 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région

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