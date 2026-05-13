Brocante EURL Saint Paul Saint Michel Maison diocésaine Moulins
Brocante EURL Saint Paul Saint Michel Maison diocésaine Moulins dimanche 14 juin 2026.
Moulins
Brocante
EURL Saint Paul Saint Michel Maison diocésaine 20 rue Colombeau Moulins Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 08:00:00
fin : 2026-06-14 17:00:00
Date(s) :
2026-06-14
Brocante avec buvette, parc ombragé et mobiliers. Organisée par l’Hospitalité Bourbonnaise et le diocèse de Moulins.
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EURL Saint Paul Saint Michel Maison diocésaine 20 rue Colombeau Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 13 63 32 61
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English :
Flea market with refreshments, shady park and furniture. Organized by Hospitalité Bourbonnaise and the Diocese of Moulins.
L’événement Brocante Moulins a été mis à jour le 2026-05-13 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
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