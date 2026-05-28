Mithra le dieu sans évangile histoire, archéologie et diffusion d’un culte à mystère ? Place Maréchal de Tassigny Moulins

Moulins

Mithra le dieu sans évangile histoire, archéologie et diffusion d’un culte à mystère ?

Place Maréchal de Tassigny Amphithéâtre de la salle des fêtes Moulins Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 20:00:00

fin : 2026-06-19 21:30:00

Date(s) :

2026-06-19

Qui était véritablement Mithra, ce dieu d’origine orientale devenue l’une des figures les plus énigmatiques de l’Empire romain ?

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Place Maréchal de Tassigny Amphithéâtre de la salle des fêtes Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes histoiredyvoirclair@lilo.org

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English :

Who really was Mithra, the god of Eastern origin who became one of the Roman Empire’s most enigmatic figures?

L’événement Mithra le dieu sans évangile histoire, archéologie et diffusion d’un culte à mystère ? Moulins a été mis à jour le 2026-05-26 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région