Conférence L’âge de bronze place du Colonel Laussedat Moulins
Conférence L’âge de bronze place du Colonel Laussedat Moulins samedi 20 juin 2026.
Moulins
Conférence L’âge de bronze
place du Colonel Laussedat Musée Anne de Beaujeu Moulins Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 15:00:00
fin : 2026-06-20 17:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Conférence L’âge de bronze par Klaus Joken.
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place du Colonel Laussedat Musée Anne de Beaujeu Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 20 48 47 musees@allier.fr
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English :
Lecture The Bronze Age by Klaus Joken.
L’événement Conférence L’âge de bronze Moulins a été mis à jour le 2026-04-09 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
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