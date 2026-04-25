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Conférence L’âge de bronze place du Colonel Laussedat Moulins

Conférence L’âge de bronze place du Colonel Laussedat Moulins samedi 20 juin 2026.

Lieu : place du Colonel Laussedat

Adresse : Musée Anne de Beaujeu

Ville : 03000 Moulins

Département : Allier

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Moulins

Conférence L’âge de bronze

place du Colonel Laussedat Musée Anne de Beaujeu Moulins Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 15:00:00
fin : 2026-06-20 17:00:00

Date(s) :
2026-06-20

Conférence L’âge de bronze par Klaus Joken.
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place du Colonel Laussedat Musée Anne de Beaujeu Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 20 48 47  musees@allier.fr

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English :

Lecture The Bronze Age by Klaus Joken.

L’événement Conférence L’âge de bronze Moulins a été mis à jour le 2026-04-09 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région

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