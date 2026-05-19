Concert Orchestre en cathédrale place de la Déportation Moulins

Moulins

Concert Orchestre en cathédrale

place de la Déportation Cathédrale Moulins Allier

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 21:00:00

fin : 2026-06-24

Date(s) :

2026-06-24

Pour la 3ème édition de son festival itinérant de musique sacrée, l’Orchestre national Auvergne-Rhône-Alpes parcourt les routes d’Auvergne et fait résonner 1 joyaux architectural de sa région.

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place de la Déportation Cathédrale Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 44 14 14

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English :

For the 3rd edition of its touring festival of sacred music, the Orchestre national Auvergne-Rhône-Alpes travels the roads of Auvergne, making 1 of the region?s architectural jewels resound.

L’événement Concert Orchestre en cathédrale Moulins a été mis à jour le 2026-05-19 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région