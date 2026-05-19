Concert Orchestre en cathédrale place de la Déportation Moulins
Concert Orchestre en cathédrale place de la Déportation Moulins mercredi 24 juin 2026.
Moulins
Concert Orchestre en cathédrale
place de la Déportation Cathédrale Moulins Allier
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 21:00:00
fin : 2026-06-24
Date(s) :
2026-06-24
Pour la 3ème édition de son festival itinérant de musique sacrée, l’Orchestre national Auvergne-Rhône-Alpes parcourt les routes d’Auvergne et fait résonner 1 joyaux architectural de sa région.
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place de la Déportation Cathédrale Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 44 14 14
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English :
For the 3rd edition of its touring festival of sacred music, the Orchestre national Auvergne-Rhône-Alpes travels the roads of Auvergne, making 1 of the region?s architectural jewels resound.
L’événement Concert Orchestre en cathédrale Moulins a été mis à jour le 2026-05-19 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
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