Concert Celtique, Place d’Allier – Moulins, Moulins

Concert Celtique Dimanche 21 juin, 11h00 Place d’Allier – Moulins Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T11:00:00+02:00 – 2026-06-21T12:30:00+02:00

Fin : 2026-06-21T11:00:00+02:00 – 2026-06-21T12:30:00+02:00

La Lyre Avermoise débarque avec plus de 50 musiciens prêts à faire vibrer la place d’Allier.

Un concert celtique qui va envoyer, émouvoir, surprendre… bref, vous allez en prendre plein les oreilles !

Place d’Allier – Moulins Place Allier 03000 Moulins Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes

La Lyre Avermoise débarque avec plus de 50 musiciens prêts à faire vibrer la place d’Allier.

©lalyreavermoise