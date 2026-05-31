Concert Celtique, Place d’Allier – Moulins, Moulins
Concert Celtique, Place d’Allier – Moulins, Moulins dimanche 21 juin 2026.
Concert Celtique Dimanche 21 juin, 11h00 Place d’Allier – Moulins Allier
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T11:00:00+02:00 – 2026-06-21T12:30:00+02:00
Fin : 2026-06-21T11:00:00+02:00 – 2026-06-21T12:30:00+02:00
La Lyre Avermoise débarque avec plus de 50 musiciens prêts à faire vibrer la place d’Allier.
Un concert celtique qui va envoyer, émouvoir, surprendre… bref, vous allez en prendre plein les oreilles !
Place d’Allier – Moulins Place Allier 03000 Moulins Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes
La Lyre Avermoise débarque avec plus de 50 musiciens prêts à faire vibrer la place d’Allier.
©lalyreavermoise
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