Moulins

Festival Désarticulé | Moulins

Rue de l’Église Moulins Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 14:30:00

fin : 2026-06-27 02:30:00

Date(s) :

2026-06-26 2026-06-27

Le festival Désarticulé revient pour une 22ème édition haute en couleurs !

Le vendredi 26 et le samedi 27 juin 2026 à Moulins.

Découvrez les arts de la rue avec du théâtre et du cirque, de la musique et de la danse. Participez aux nombreux spectacles.

Retrouvez toute la programmation et les informations pratiques sur https://ruedesarts.net/

Tarifs

Vendredi 10€ tarif solidaire 15€

Samedi 15€ tarif solidaire 20€

Pass week-end 20€ tarif solidaire 25€

Gratuit pour les de 16 ans.

Accessibilité

Contactez accessibilite.desarticule@gmail.com pour toutes vos questions, préparer votre venue ou demander un accueil individualisé, envoyez un mail avant le 24 juin.

Le festival se déploiera sur le territoire de Vitré Communauté. D’autres dates sont également prévues dans les communes suivantes

> à Torcé le 30 mai (gratuit)

> à Saint-Germain-du-Pinel le samedi 31 mai (gratuit)

> à Marcillé-Robert le 12 juin (gratuit)

> à Arbrissel le 13 juin (gratuit)

> à Balazé le 14 juin (gratuit)

Tout public. Organisé par l’association Rue des Arts. .

Rue de l’Église Moulins 35680 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 70 06 84 10

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English : Festival Désarticulé | Moulins

L’événement Festival Désarticulé | Moulins Moulins a été mis à jour le 2026-05-12 par OT VITRE