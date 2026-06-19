Nuit du sport rue Félix Mathé Moulins
Nuit du sport rue Félix Mathé Moulins vendredi 26 juin 2026.
Moulins
Nuit du sport
rue Félix Mathé Palais des sports Moulins Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 17:00:00
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-26
1ère édition ! Découverte, initiations, défis et diverses animations ! Venez vibrer pour le sport.
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rue Félix Mathé Palais des sports Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 48 50 00
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English :
1st edition! Discoveries, initiations, challenges and other activities! Come and vibrate to the sport.
L’événement Nuit du sport Moulins a été mis à jour le 2026-06-16 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
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