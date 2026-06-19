Nuit du sport rue Félix Mathé Moulins

Moulins

Nuit du sport

rue Félix Mathé Palais des sports Moulins Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 17:00:00

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

1ère édition ! Découverte, initiations, défis et diverses animations ! Venez vibrer pour le sport.

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rue Félix Mathé Palais des sports Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 48 50 00

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English :

1st edition! Discoveries, initiations, challenges and other activities! Come and vibrate to the sport.

L’événement Nuit du sport Moulins a été mis à jour le 2026-06-16 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région