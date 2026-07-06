Grand prix de pétanque de la Ville de Moulins Terrains de pétanque du Palais des sports Moulins

vendredi 21 août 2026 · Terrains de pétanque du Palais des sports · Moulins

Informations pratiques

Moulins

Grand prix de pétanque de la Ville de Moulins

Terrains de pétanque du Palais des sports Rue Félix Mathé Moulins Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 14:30:00

fin : 2026-08-21 19:00:00

Date(s) :

2026-08-21 2026-08-22

Grand prix de la pétanque. Sur inscription.

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Terrains de pétanque du Palais des sports Rue Félix Mathé Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 63 63 35 74

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English :

Pétanque Grand Prix. Registration required.

L’événement Grand prix de pétanque de la Ville de Moulins Moulins a été mis à jour le 2026-07-06 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région