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AGENDA · Moulins

Grand prix de pétanque de la Ville de Moulins Terrains de pétanque du Palais des sports Moulins

vendredi 21 août 2026 · Terrains de pétanque du Palais des sports · Moulins

Informations pratiques

Début
vendredi 21 août 2026
Fin
vendredi 21 août 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Terrains de pétanque du Palais des sports
Adresse
Rue Félix Mathé
Ville
03000 Moulins
Département
Allier
Tarif

Moulins

Grand prix de pétanque de la Ville de Moulins

Terrains de pétanque du Palais des sports Rue Félix Mathé Moulins Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 14:30:00
fin : 2026-08-21 19:00:00

Date(s) :
2026-08-21 2026-08-22

Grand prix de la pétanque. Sur inscription.
  .

Terrains de pétanque du Palais des sports Rue Félix Mathé Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 63 63 35 74 

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English :

Pétanque Grand Prix. Registration required.

L’événement Grand prix de pétanque de la Ville de Moulins Moulins a été mis à jour le 2026-07-06 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région

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