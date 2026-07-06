Grand prix de pétanque de la Ville de Moulins Terrains de pétanque du Palais des sports Moulins
vendredi 21 août 2026 · Terrains de pétanque du Palais des sports · Moulins
Informations pratiques
Moulins
Grand prix de pétanque de la Ville de Moulins
Terrains de pétanque du Palais des sports Rue Félix Mathé Moulins Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 14:30:00
fin : 2026-08-21 19:00:00
Date(s) :
2026-08-21 2026-08-22
Grand prix de la pétanque. Sur inscription.
.
Terrains de pétanque du Palais des sports Rue Félix Mathé Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 63 63 35 74
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English :
Pétanque Grand Prix. Registration required.
L’événement Grand prix de pétanque de la Ville de Moulins Moulins a été mis à jour le 2026-07-06 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
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