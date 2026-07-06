Informations pratiques

Moulins

Grand concert

Place d’Allier Moulins Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 20:00:00

fin : 2026-08-15 00:00:00

Date(s) :

2026-08-15

Programme à venir.

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Place d’Allier Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 48 50 00 contact@ville-moulins.fr

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English :

Program to come.

L’événement Grand concert Moulins a été mis à jour le 2026-07-06 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région