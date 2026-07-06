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AGENDA · Moulins

Concert Tommy Vendetta Oliv’ & Tomme, épicerie apéritive Moulins

vendredi 14 août 2026 · Oliv' & Tomme, épicerie apéritive · Moulins

Informations pratiques

Début
vendredi 14 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Oliv' & Tomme, épicerie apéritive
Adresse
10 place de l'Hôtel de Ville
Ville
03000 Moulins
Département
Allier
Tarif

Moulins

Concert Tommy Vendetta

Oliv’ & Tomme, épicerie apéritive 10 place de l’Hôtel de Ville Moulins Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 20:00:00
fin : 2026-08-14 23:00:00

Date(s) :
2026-08-14

Si vous n’avez pas vu sa prestation du mois d’avril dernier chez Oliv’ & Tomme, il est grand temps de réparer cette erreur !
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Oliv’ & Tomme, épicerie apéritive 10 place de l’Hôtel de Ville Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 46 12 74  oliv.et.tomme@gmail.com

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English :

If you didn’t see his performance last April at Oliv’ & Tomme, it’s high time to make up for that!

L’événement Concert Tommy Vendetta Moulins a été mis à jour le 2026-07-06 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région

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