Avant-première avec équipe La maison de nos rêves Cinéma CGR Moulins Moulins
mardi 18 août 2026 · Cinéma CGR Moulins · Moulins
Informations pratiques
Moulins
Avant-première avec équipe La maison de nos rêves
Cinéma CGR Moulins 16 rue Marcellin Desboutins Moulins Allier
Tarif : 7.5 – 7.5 – 7.5 EUR
Tarif réduit
Le Club CGR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 15:50:00
fin : 2026-08-18 17:10:00
Date(s) :
2026-08-18
Venez découvrir en avant-première le nouveau film de Claude Zidi Jr en présence de Kev Adams et Chantal Ladesou au CGR Moulins !
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Cinéma CGR Moulins 16 rue Marcellin Desboutins Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 42 58 50 cgr.moulins@cgrcinemas.fr
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English :
Come get a sneak peek at Claude Zidi Jr.’s new movie, with Kev Adams and Chantal Ladesou in attendance, at the CGR Moulins!
L’événement Avant-première avec équipe La maison de nos rêves Moulins a été mis à jour le 2026-07-13 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
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