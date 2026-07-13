Avant-première avec équipe La maison de nos rêves Cinéma CGR Moulins Moulins

Informations pratiques

Moulins

Avant-première avec équipe La maison de nos rêves

Cinéma CGR Moulins 16 rue Marcellin Desboutins Moulins Allier

Tarif : 7.5 – 7.5 – 7.5 EUR

Tarif réduit

Le Club CGR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 15:50:00

fin : 2026-08-18 17:10:00

Date(s) :

2026-08-18

Venez découvrir en avant-première le nouveau film de Claude Zidi Jr en présence de Kev Adams et Chantal Ladesou au CGR Moulins !

.

Cinéma CGR Moulins 16 rue Marcellin Desboutins Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 42 58 50 cgr.moulins@cgrcinemas.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come get a sneak peek at Claude Zidi Jr.’s new movie, with Kev Adams and Chantal Ladesou in attendance, at the CGR Moulins!

L’événement Avant-première avec équipe La maison de nos rêves Moulins a été mis à jour le 2026-07-13 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région