Linogravure 10-15 ans Salle d’expositions Moulins
Linogravure 10-15 ans Salle d’expositions Moulins mercredi 8 juillet 2026.
Moulins
Linogravure 10-15 ans
Salle d’expositions 1 rue Voltaire Moulins Allier
Tarif : – – 12 EUR
matériel compris
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 10:00:00
fin : 2026-07-08 12:00:00
Date(s) :
2026-07-08 2026-08-05 2026-08-19 2026-08-26
Dessiner, graver, encrer, imprimer plusieurs estampes.
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Salle d’expositions 1 rue Voltaire Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 69 79 71 72 contact@mpcharier.fr
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English :
Drawing, engraving, inking and printing several prints.
L’événement Linogravure 10-15 ans Moulins a été mis à jour le 2026-06-23 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
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