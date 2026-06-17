Course des garçons de café Moulins
Course des garçons de café Moulins samedi 4 juillet 2026.
Moulins
Course des garçons de café
Place de la Liberté Moulins Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
C’est un événement emblématique qui s’était fait attendre. Absente depuis plusieurs années, la célèbre Course des Garçons de Café fait son grand retour au cœur de la ville.
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Place de la Liberté Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 48 50 00
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English :
It’s a long-awaited, iconic event. After being absent for several years, the famous Café Boys’ Race is making its grand return to the heart of the city.
L’événement Course des garçons de café Moulins a été mis à jour le 2026-06-17 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
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