Moulins

Course des garçons de café

Place de la Liberté Moulins Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

C’est un événement emblématique qui s’était fait attendre. Absente depuis plusieurs années, la célèbre Course des Garçons de Café fait son grand retour au cœur de la ville.

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Place de la Liberté Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 48 50 00

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English :

It’s a long-awaited, iconic event. After being absent for several years, the famous Café Boys’ Race is making its grand return to the heart of the city.

L’événement Course des garçons de café Moulins a été mis à jour le 2026-06-17 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région