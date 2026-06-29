Oh Verre du Jardin ! Place du Colonel Laussedat Moulins
Oh Verre du Jardin ! Place du Colonel Laussedat Moulins vendredi 3 juillet 2026.
Moulins
Oh Verre du Jardin !
Place du Colonel Laussedat Jardin du Musée Moulins Allier
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Entrée et verre à dégustation pour les personnes majeures
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 17:00:00
fin : 2026-07-03 23:00:00
Date(s) :
2026-07-03
Au programme dégustation et vente de vins, planches apéritives, frites… le tout dans une ambiance conviviale et chaleureuse !
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Place du Colonel Laussedat Jardin du Musée Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes gastronomes.epicuriens@gmail.com
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English :
On the agenda: wine tastings and sales, appetizer platters, French fries… all in a warm and friendly atmosphere!
L’événement Oh Verre du Jardin ! Moulins a été mis à jour le 2026-06-23 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
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