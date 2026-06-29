Oh Verre du Jardin ! Place du Colonel Laussedat Moulins vendredi 3 juillet 2026.

Moulins

Oh Verre du Jardin !

Place du Colonel Laussedat Jardin du Musée Moulins Allier

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Entrée et verre à dégustation pour les personnes majeures

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 17:00:00

fin : 2026-07-03 23:00:00

Date(s) :

2026-07-03

Au programme dégustation et vente de vins, planches apéritives, frites… le tout dans une ambiance conviviale et chaleureuse !

.

Place du Colonel Laussedat Jardin du Musée Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes gastronomes.epicuriens@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On the agenda: wine tastings and sales, appetizer platters, French fries… all in a warm and friendly atmosphere!

L’événement Oh Verre du Jardin ! Moulins a été mis à jour le 2026-06-23 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région