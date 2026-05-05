Moulins

30 ans ! La Madeleine Moulins rive gauche

La Madeleine Moulins Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 08:00:00

fin : 2026-07-04 21:00:00

Date(s) :

2026-07-04

30 ans de l’Association

.

La Madeleine Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 09 62 88 13

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

30 years of the Association

L’événement 30 ans ! La Madeleine Moulins rive gauche Moulins a été mis à jour le 2026-04-28 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région