Concert Yann Muller Hippodrome Moulins
Concert Yann Muller Hippodrome Moulins lundi 29 juin 2026.
Concert Yann Muller
Hippodrome Allée des Soupirs Moulins Allier
Début : 2026-06-29 18:00:00
fin : 2026-06-29
Date(s) :
2026-06-29
Le phénomène Yann Muller débarque à l’hippodrome de MOULINS pour un concert inédit !
Une soirée hors norme.
Un mini festival.
Une ambiance survoltée.

Hippodrome Allée des Soupirs Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 23 85 courses.moulins@orange.fr
English :
The phenomenon Yann Muller arrives at the MOULINS racecourse for a never-before-seen concert!
An extraordinary evening.
A mini festival.
A supercharged atmosphere.
L’événement Concert Yann Muller Moulins a été mis à jour le 2026-02-16 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région