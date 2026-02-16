Concert Yann Muller Hippodrome Moulins

Concert Yann Muller

Hippodrome Allée des Soupirs Moulins Allier

Début : 2026-06-29 18:00:00

fin : 2026-06-29

Date(s) :

2026-06-29

Le phénomène Yann Muller débarque à l’hippodrome de MOULINS pour un concert inédit !

Une soirée hors norme.

Un mini festival.

Une ambiance survoltée.

English :

The phenomenon Yann Muller arrives at the MOULINS racecourse for a never-before-seen concert!

An extraordinary evening.

A mini festival.

A supercharged atmosphere.

