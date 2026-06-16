Barbecue Américano-Bourbonnais Bourbonnais ! Moulins
Barbecue Américano-Bourbonnais Bourbonnais ! Moulins vendredi 3 juillet 2026.
Moulins
Barbecue Américano-Bourbonnais
Bourbonnais ! 65 rue d’Allier Moulins Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 18:30:00
fin : 2026-07-03 21:00:00
Date(s) :
2026-07-03
Un véritable voyage gourmand sans quitter le Bourbonnais : une animation aux accents américains, sublimée par des produits locaux, pour une expérience conviviale mêlant terroir et esprit d’évasion.
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Bourbonnais ! 65 rue d’Allier Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes contact@allier-bourbonnais.fr
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English : Barbecue Américano-Bourbonnais
A true culinary journey without leaving the Bourbonnais region: an event with an American flair, enhanced by local products, for a convivial experience that blends regional flavors with a sense of adventure.
L’événement Barbecue Américano-Bourbonnais Moulins a été mis à jour le 2026-06-16 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ
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