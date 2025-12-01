Visite guidée de l’exposition Imaginer la Nuit place du colonel Laussedat Moulins
Visite guidée de l’exposition Imaginer la Nuit place du colonel Laussedat Moulins dimanche 21 décembre 2025.
Visite guidée de l’exposition Imaginer la Nuit
place du colonel Laussedat Musée Anne de Beaujeu Moulins Allier
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-21 14:30:00
fin : 2025-12-23
Date(s) :
2025-12-21 2025-12-23 2025-12-30
Visite guidée de l’exposition Imaginer la nuit par Guennola Thivolle, conservatrice du musée et commissaire de l’exposition .
.
place du colonel Laussedat Musée Anne de Beaujeu Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 20 48 47 musees@allier.fr
English :
Guided tour of the Imaginer la nuit exhibition by Guennola Thivolle, museum curator and exhibition curator.
German :
Führung durch die Ausstellung Imaginer la nuit von Guennola Thivolle, Konservatorin des Museums und Kuratorin der Ausstellung .
Italiano :
Visita guidata alla mostra Immaginare la notte a cura di Guennola Thivolle, curatrice del museo e della mostra.
Espanol :
Visita guiada a la exposición Imaginar la noche por Guennola Thivolle, conservadora del museo y comisaria de la exposición.
L’événement Visite guidée de l’exposition Imaginer la Nuit Moulins a été mis à jour le 2025-11-06 par Office du tourisme de Moulins & sa région