Festival de musique Préludia Saisons cousues main route de Montilly Moulins
Festival de musique Préludia Saisons cousues main route de Montilly Moulins mardi 7 juillet 2026.
Moulins
Festival de musique Préludia Saisons cousues main
route de Montilly Centre national du costume et de la scène Moulins Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 19:00:00
fin : 2026-07-07
Date(s) :
2026-07-07
Le CNCS convie PRELUDIA à fêter en musique ses 20 ans ! Musique, voix et costumes se mêlent pour célébrer la beauté et le rythme de la nature. Sur scène, les arts se mêlent pour une expérience artistique unique.
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route de Montilly Centre national du costume et de la scène Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 44 14 14 bienvenue@moulins-tourisme.com
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English :
The CNCS invites PRELUDIA to celebrate its 20th anniversary with music! Music, voices and costumes combine to celebrate the beauty and rhythm of nature. On stage, the arts come together for a unique artistic experience.
L’événement Festival de musique Préludia Saisons cousues main Moulins a été mis à jour le 2026-04-22 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
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