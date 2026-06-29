Éclipse en concert Oliv’ & Tomme, épicerie apéritive Moulins vendredi 7 août 2026.

Moulins

Éclipse en concert

Oliv’ & Tomme, épicerie apéritive 10 place de l’Hôtel de Ville Moulins Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 20:00:00

fin : 2026-08-07 23:00:00

Date(s) :

2026-08-07

Le groupe ECLIPSES sera chez Oliv’ & Tomme.

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Oliv’ & Tomme, épicerie apéritive 10 place de l’Hôtel de Ville Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 46 12 74 oliv.et.tomme@gmail.com

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English :

The band ECLIPSES will be performing at Oliv’ & Tomme.

L’événement Éclipse en concert Moulins a été mis à jour le 2026-06-24 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région