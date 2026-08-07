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AGENDA · Moulins

Le France fait son show Concert des Bourbon Riders Brasserie Le France Moulins

dimanche 9 août 2026 · Brasserie Le France · Moulins

Informations pratiques

Début
dimanche 9 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
Brasserie Le France
Adresse
41 place d'Allier
Ville
03000 Moulins
Département
Allier
Tarif

Moulins

Le France fait son show Concert des Bourbon Riders

Brasserie Le France 41 place d’Allier Moulins Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 18:30:00
fin : 2026-08-09

Date(s) :
2026-08-09

Au FRANCE, chaque dimanche dès 18h30, la terrasse s’anime, les verres se lèvent et la musique live prend le relais.
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Brasserie Le France 41 place d’Allier Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 44 00 26  brasserielefrance03@gmail.com

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English :

At FRANCE, every Sunday starting at 6:30 p.m., the terrace comes alive, glasses are raised, and live music takes over.

L’événement Le France fait son show Concert des Bourbon Riders Moulins a été mis à jour le 2026-08-03 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région

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