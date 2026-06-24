Back to school Dictée Bourbonnaise Bourbonnais ! Moulins

Informations pratiques

Moulins

Back to school Dictée Bourbonnaise

Bourbonnais ! 65 rue d’Allier Moulins Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-03 18:30:00

fin : 2026-09-03 21:00:00

Date(s) :

2026-09-03

Et vous, êtes-vous incollable sur la langue et les subtilités du Bourbonnais ?

Venez relever le défi de notre dictée bourbonnaise ! Un moment ludique et convivial pour tester votre orthographe et redécouvrir le territoire autrement !

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Bourbonnais ! 65 rue d’Allier Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes contact@allier-bourbonnais.fr

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English : Back to school Dictée Bourbonnaise

And what about you—are you an expert on the language and nuances of the Bourbonnais region?

Come take on the challenge of our Bourbonnais dictation! It’s a fun and friendly way to test your spelling and rediscover the region in a whole new light!

L’événement Back to school Dictée Bourbonnaise Moulins a été mis à jour le 2026-06-24 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ