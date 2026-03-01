Visite guidée de l’exposition Bruno Dufour-Coppolani Saint-Lô
5 Place du Champ de Mars Saint-Lô Manche
Début : 2026-03-15 15:00:00
fin : 2026-03-15
2026-03-15
Rendez-vous le 15 mars prochain au musée d’art et d’histoire de Saint-Lô à 15h pour la visite guidée de l’exposition de Bruno Dufour-Coppolani !
Réservations au 02 33 72 52 55 ou musee@saint-lo.fr .
