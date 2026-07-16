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Visité guidée de l’exposition cartes et cartographes des Pyrénées, Médiathèque Simone Veil, Bagnères-de-Bigorre

samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque Simone Veil · Bagnères-de-Bigorre

Visité guidée de l’exposition cartes et cartographes des Pyrénées, Médiathèque Simone Veil, Bagnères-de-Bigorre

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Médiathèque Simone Veil
Adresse
4 rue Alsace-Lorraine, 65200 Bagnères-de-Bigorre
Ville
65200 Bagnères-de-Bigorre
Département
Hautes-Pyrénées
Tarif
Gratuit. Sans réservation.

Visité guidée de l’exposition cartes et cartographes des Pyrénées Samedi 19 septembre, 14h30 Médiathèque Simone Veil Hautes-Pyrénées

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Du 12 septembre au 31 octobre 2026, dans le hall de la médiathèque, l’exposition « Cartes et cartographes des Pyrénées » retrace l’histoire de la représentation du massif pyrénéen du XVIIe au XXe siècle.
À travers une sélection issue du fonds de cartes anciennes conservé à la médiathèque Simone-Veil, découvrez l’évolution des savoirs, des techniques et des regards portés sur les Pyrénées.

Visite guidée de l’exposition.
Durée : 30 minutes.

Médiathèque Simone Veil 4 rue Alsace-Lorraine, 65200 Bagnères-de-Bigorre Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie
Du 12 septembre au 31 octobre 2026, dans le hall de la médiathèque

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