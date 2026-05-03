Visite guidée de l’exposition « Enfantillages et bizarreries : vertige d’une collection », L’Arcade – Centre d’Art Contemporain Genève, Genève

Visite guidée de l’exposition « Enfantillages et bizarreries : vertige d’une collection » 3 mai – 21 juin L’Arcade – Centre d’Art Contemporain Genève

CHF 5.- (Normal) CHF 0.- (Réduit)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-03T16:00:00+02:00 – 2026-05-03T16:45:00+02:00

Fin : 2026-06-21T16:00:00+02:00 – 2026-06-21T16:45:00+02:00

L’équipe de médiation du Centre d’Art Contemporain Genève propose une série de visites guidées, en français et anglais, de l’exposition Enfantillages et bizarreries : vertige d’une collection — à voir à L’Arcade du 29 avril au 28 juin.

L’exposition présente une fascinante ribambelle de petits objets — bibelots, breloques, gadgets, jouets, porte-bonheurs ou simples morceaux de bois, bouts de chiffons et éclats de verre — sauvés de la banalité du monde par le geste d’artistes qui les font œuvres.

Flacons de parfum de Sol LeWitt, éventails de Gilbert & George, crayons de Jenny Holzer, porte-manteaux de Jonathan Monk, maillots de cycliste de Mario Schifano ou tampons de Yoko Ono — on oscille constamment entre jouet, artéfact du quotidien et œuvre d’art, une constellation d’objets à la fois familiers et étrangement singuliers.

Dimanche 3 mai à 16h (FR)

Mercredi 13 mai à 16h (FR)

Dimanche 17 mai à 16h (EN)

Jeudi 21 mai à 18h30 (FR ou EN)

Jeudi 21 mai à 19h00 (FR ou EN)

Jeudi 21 mai à 19h30 (FR ou EN)

Mercredi 27 mai à 17h (FR)

Vendredi 29 mai à 17h (FR)

Dimanche 7 juin à 16h (EN)

Mercredi 10 juin à 16h (FR)

Dimanche 21 juin à 16h (FR)

Inscription obligatoire: https://my.weezevent.com/visites-guidees-enfantillages

Pour plus d’informations, écrire à publics@centre.ch

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Découvrez la nouvelle exposition du Centre d’Art Contemporain Genève à L’Arcade dans le cadre d’une visite guidée !

Maurizio Nannucci, Quasi infinito, n. d. Montre Breil Quarty. Éditions d’art Bianconero