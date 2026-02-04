Visite guidée de l’exposition Lavau, un prince celte en bord de Seine vers 450 avant notre ère, Musée d’Art moderne – collections nationales Pierre et Denise Lévy, Troyes

Visite guidée de l’exposition Lavau, un prince celte en bord de Seine vers 450 avant notre ère 13 et 14 juin Musée d’Art moderne – collections nationales Pierre et Denise Lévy Aube

Limité à 25 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T10:00:00+02:00 – 2026-06-13T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T10:00:00+02:00 – 2026-06-14T17:00:00+02:00

HORAIRES A DEFINIR

Des visites guidées de l’exposition seront proposées durant le week-end.

Les horaires seront précisés sur www.musees-troyes.com

Musée d’Art moderne – collections nationales Pierre et Denise Lévy place Saint Pierre, 10000 Troyes Troyes 10000 Aube Grand Est [{« link »: « http://www.musees-troyes.com »}]

HORAIRES A DEFINIR

©Carole Bell