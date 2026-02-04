Visite guidée de l’exposition Lavau, un prince celte en bord de Seine vers 450 avant notre ère, Musée d’Art moderne – collections nationales Pierre et Denise Lévy, Troyes
Visite guidée de l’exposition Lavau, un prince celte en bord de Seine vers 450 avant notre ère, Musée d’Art moderne – collections nationales Pierre et Denise Lévy, Troyes samedi 13 juin 2026.
Visite guidée de l’exposition Lavau, un prince celte en bord de Seine vers 450 avant notre ère 13 et 14 juin Musée d’Art moderne – collections nationales Pierre et Denise Lévy Aube
Limité à 25 personnes.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T10:00:00+02:00 – 2026-06-13T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-14T10:00:00+02:00 – 2026-06-14T17:00:00+02:00
HORAIRES A DEFINIR
Des visites guidées de l’exposition seront proposées durant le week-end.
Les horaires seront précisés sur www.musees-troyes.com
Musée d’Art moderne – collections nationales Pierre et Denise Lévy place Saint Pierre, 10000 Troyes Troyes 10000 Aube Grand Est [{« link »: « http://www.musees-troyes.com »}]
HORAIRES A DEFINIR
©Carole Bell
À voir aussi à Troyes (Aube)
- Rencontrez un expert digital pour votre entreprise avec Perspectives Numériques 10 Troyes 6 mai 2026
- Permanence Conseil en gestion d’entreprise Troyes 6 mai 2026
- Conférence publique Notre-Dame-des-Trévois Troyes 6 mai 2026
- THE STAN BENETT WORLD TOUR LE TROYES FOIS PLUS Troyes 7 mai 2026
- Guid’Asso Atelier Gérer ses réseaux sociaux, Facebook & Instagram Troyes 7 mai 2026