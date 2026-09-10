Visite guidée de l’exposition « Le quotidien des Bois-Colombiens durant la Guerre 1939-1945 », Hôtel de ville de Bois-Colombes, Bois-Colombes

Informations pratiques

Visite guidée de l’exposition « Le quotidien des Bois-Colombiens durant la Guerre 1939-1945 » Samedi 19 septembre, 10h30, 14h30, 16h00 Hôtel de ville de Bois-Colombes Hauts-de-Seine

Accès uniquement sur réservation et limité à 15 personnes. Réservations ouvertes à partir du 7 septembre 2026. Durée : 1 h env.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Visite guidée de l’exposition « Le quotidien des Bois-Colombiens durant la Guerre 1939-1945 »

Cette exposition tente de saisir le vécu des habitants de Bois-Colombes, entre 1939 et 1945. Moins de 20 ans après la fin de la Première Guerre mondiale, des Bois-Colombiens sont à nouveau mobilisés pour combattre l’ennemi allemand. Après l’armistice de juin 1940, nombreux sont faits prisonniers de guerre retrouvant pour la plupart leur famille qu’au printemps 1945. Les habitants restés à l’arrière vivent 5 années particulièrement bouleversantes. Certains connaissent l’évacuation dès septembre 1939 puis, à l’approche de la Wehrmacht, l’exode en juin 1940. A l’été 1940, le quotidien reprend difficilement son cours à Bois-Colombes, marqué par les réquisitions de l’occupant allemand, les mesures de ravitaillement et de rationnement et, à partir de mars 1942, le risque d’être touché par un bombardement aérien. A la même époque, les actions répressives contre principalement des groupes ethniques et des opposants politiques se développent, provoquant arrestation, internement et déportation arbitraires pouvant mener à la mort. Parallèlement, des Bois-Colombiens sont réquisitionnés et transférés vers le Troisième Reich pour y travailler, amenant à de nouvelles actions de résistance contre l’occupant et l’Etat français. La libération de Bois-Colombes, le 25 août 1944, introduit la dernière phase de cette guerre, ponctuée par la constitution d’une nouvelle municipalité, des actes d’épuration ou encore le difficile retour des déportés et prisonniers.

Exposition visible du 15/09 au 28/11 2026, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30, le samedi de 8h30 à 12h.

Hôtel de ville de Bois-Colombes 15 rue Charles-Duflos 92270 Bois-Colombes Bois-Colombes 92270 Hauts-de-Seine Île-de-France 0141198300 https://www.bois-colombes.fr/ville-attractive/patrimoine-et-histoire/ [{« type »: « phone », « value »: « 01.41.19.83.48. »}, {« type »: « link », « value »: « https://bois-colombes.fr/ville-attractive/patrimoine-et-histoire/actualites/ »}] Ancien quartier de Colombes, la ville de Bois-Colombes a été créée en 1896. D’une superficie de 192 hectares, la ville compte aujourd’hui 29 376 habitants. Bois-Colombes est une ville résidentielle comprenant un quartier d’affaires installé dans la partie sud du territoire. Tout au long de sa jeune existence, Bois-Colombes connaît plusieurs mutations et évènements marquant la ville et ses habitants. A la fin du XIXe siècle, à l’image des autres communes de la banlieue parisienne, la ville, favorisée par la présence de cinq lignes de chemin de fer desservant la région parisienne et la Normandie ainsi que d’une gare de marchandises, profite de l’industrialisation (industries mécanique et cosmétique) principalement de la partie sud de son territoire pour se développer. Les deux guerres mondiales ralentissent néanmoins ce mouvement. Les trois bombardements américains en 1943 atteignent en effet des cibles industrielles mais aussi de nombreux pavillons et immeubles du quartier sud. Après l’expansion démographique et économique de l’entre-deux-guerres, la ville connaît, dès les années 1950, une deuxième phase d’expansion. La désindustrialisation amorcée au tournant des années 1980 stoppe un temps le développement de Bois-Colombes qui vit, depuis les années 2000, un renouveau grâce à l’arrivée d’entreprises du tertiaire et à des projets d’aménagement urbain d’ampleur initiés dans les trois quartiers de la ville. Transilien, ligne J (Gare de Bois-Colombes), ligne L (Bécon-les-Bruyères et Gare des Vallées). Bus 178 (La Paix ou Gare de Bois-Colombes) et 167 (Hôtel de ville de Bois-Colombes)

Visite guidée de l’exposition « Le quotidien des Bois-Colombiens durant la Guerre 1939-1945 »

©Ville de Bois-Colombes