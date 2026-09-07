Visite guidée de l’exposition « Les Lucioles », Mairie de Tourrettes-sur-Loup, Tourrettes-sur-Loup

Informations pratiques

Visite guidée de l’exposition « Les Lucioles » Samedi 19 septembre, 14h00 Mairie de Tourrettes-sur-Loup Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Œuvres de Jean-Charles Stora & Chicco Beiso

Fruit d’une collaboration artistique engagée depuis 2017, l’exposition réunit 34 sculptures inspirées de citations d’auteurs et d’autrices ayant marqué la réflexion des artistes. Leur démarche trouve notamment un écho dans le texte de Pier Paolo Pasolini, La disparition des lucioles, qui évoque ces petites lumières comme les symboles fragiles de la résistance, de la mémoire et de l’espoir face aux dérives de la société contemporaine.

RDV : Espace muséal de Tourrettes-sur-Loup – 2ème étage du Château-Mairie

Exposition à découvrir jusqu’au 26 novembre du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30

Mairie de Tourrettes-sur-Loup Place Maximin Escalier 06140 Tourrettes-sur-Loup Tourrettes-sur-Loup 06140 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 93 59 30 11 https://tourrettessurloup.com/ [{« type »: « email », « value »: « culture@tsl06.fr »}] Mairie de Tourrettes-sur-Loup dans l’ancien château des Villeneuve

Œuvres de Jean-Charles Stora & Chicco Beiso

© Mairie de Tourrettes-sur-Loup