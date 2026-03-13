Visite guidée de l’exposition L’excellence à la française , accessible pour tous Musée Crozatier Le Puy-en-Velay

Visite guidée de l’exposition L’excellence à la française , accessible pour tous

Musée Crozatier 2 rue Antoine Martin Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : 11 – 11 – 11 EUR

entrée du musée 8€ + 3€ pour la visite guidée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 11:00:00

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-28

Au Musée Crozatier, découvrez 80 œuvres d’exception du Mobilier national tapisseries, meubles, céramiques et dentelles inspirés d’artistes comme Sonia Delaunay ou Paco Rabanne, mettant à l’honneur les savoir-faire des manufactures françaises.

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Musée Crozatier 2 rue Antoine Martin Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 06 62 40 patrimoine.accueil@lepuyenvelay.fr

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English :

At the Musée Crozatier, discover 80 exceptional works from the Mobilier national: tapestries, furniture, ceramics and lace inspired by artists such as Sonia Delaunay and Paco Rabanne, showcasing the expertise of French manufacturers.

L’événement Visite guidée de l’exposition L’excellence à la française , accessible pour tous Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay