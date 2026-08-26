Visite guidée de l’exposition L’Orient-Express, une épopée moderne (1883-1918) Villa du Temps retrouvé Cabourg

Informations pratiques

Cabourg

Visite guidée de l’exposition L’Orient-Express, une épopée moderne (1883-1918)

Villa du Temps retrouvé 15 Avenue du Président Raymond Poincaré Cabourg Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16 11:30:00

fin : 2026-10-22 12:30:00

Date(s) :

2026-09-16 2026-09-23 2026-09-30 2026-10-07 2026-10-14 2026-10-21 2026-10-22 2026-10-28 2026-10-29 2026-11-04

Plongez dans l’histoire fascinante de l’Orient-Express, né en 1883 du rêve visionnaire de Georges Nagelmackers. À travers le commentaire d’archives et d’objets emblématiques, la visite retrace la création de ce train de luxe qui reliait Paris à Constantinople et a marqué l’imaginaire collectif.

Plongez dans l’histoire fascinante de l’Orient-Express, né en 1883 du rêve visionnaire de Georges Nagelmackers. À travers le commentaire d’archives et d’objets emblématiques, la visite retrace la création de ce train de luxe qui reliait Paris à Constantinople et a marqué l’imaginaire collectif.

Inscription obligatoire. .

Villa du Temps retrouvé 15 Avenue du Président Raymond Poincaré Cabourg 14390 Calvados Normandie +33 2 31 47 44 44 contact@villadutempsretrouve.com

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English : Visite guidée de l’exposition L’Orient-Express, une épopée moderne (1883-1918)

Immerse yourself in the fascinating history of the Orient Express, which came into being in 1883 as the result of Georges Nagelmackers’ visionary dream. Through commentary on archive material and iconic artefacts, the tour traces the creation of this luxury train which linked Paris to Constantino…

L’événement Visite guidée de l’exposition L’Orient-Express, une épopée moderne (1883-1918) Cabourg a été mis à jour le 2026-09-02 par OT Cabourg