samedi 19 septembre 2026 · Musée départemental de la Faïence et des Arts de la table · Samadet

Informations pratiques

Visite guidée de l’exposition « Manger à l’œil » par la directrice Alizée Le Pannérer 19 et 20 septembre Musée départemental de la Faïence et des Arts de la table Landes

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

À travers une sélection de photographies datant de 1823 à nos jours, l’exposition « Manger à l’œil. Les Français à table en deux siècles de photos » explore l’évolution du repas des Français, inscrit au patrimoine culturel immatériel de l’humanité par l’UNESCO en 2010.

Photographies anonymes et œuvres d’artistes de renom, parmi lesquels Nicéphore Niépce, Robert Doisneau, Willy Ronis ou encore Martin Parr, se côtoient pour proposer un voyage chronologique à travers deux siècles et présenter la table des Français sous ses formes les plus diverses.

Musée départemental de la Faïence et des Arts de la table 2378 route d’Hagetmau, 40320 Samadet Samadet 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine 05 58 79 13 00 https://www.landes.fr/musee-faience-samadet https://www.facebook.com/Musee.Samadet.Landes C’est en 1732 que s’implante dans le petit bourg de Samadet « une manufacture Royale de fayence » qui produira pendant plus de 100 ans des faïences aux décors riches et colorés.

La manufacture emploiera une main d’œuvre aux savoir-faire spécialisés et sa production sera largement diffusée, notamment par le port de Bayonne. Mais en 1838, la manufacture ne résiste pas à la concurrence et ferme ses portes. S’il ne reste plus de traces des bâtiments, le musée conserve la mémoire de cette épopée.

C’est l’histoire de la faïence de Samadet, et celle des arts de la table, que le musée départemental raconte à travers trois salles d’exposition permanente.

À travers une sélection de photographies datant de 1823 à nos jours, l’exposition « Manger à l’oeil. Les Français à table en deux siècles de photos » explore l’évolution du repas des Français classé au…

© Franck Chaigne/ Aggelos/ CD40