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Visite guidée de l’exposition Manger à loeil Musée de Samadet Samadet

mardi 14 juillet 2026 · Musée de Samadet · Samadet

Visite guidée de l’exposition Manger à loeil Musée de Samadet Samadet

Informations pratiques

Début
mardi 14 juillet 2026
Fin
mardi 14 juillet 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
Musée de Samadet
Adresse
2378 Route d'Hagetmau
Ville
40320 Samadet
Département
Landes
Tarif

Samadet

Visite guidée de l’exposition Manger à loeil

Musée de Samadet 2378 Route d’Hagetmau Samadet Landes

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 16:00:00
fin : 2026-07-14 17:00:00

Date(s) :
2026-07-14 2026-07-19

Visite commentée de l’exposition Mangerà l’œil
Visite commentée de l’exposition Mangerà l’œil   .

Musée de Samadet 2378 Route d’Hagetmau Samadet 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 79 13 00  musee.samadet@landes.fr

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English : Visite guidée de l’exposition Manger à loeil

Guided Tour of the Exhibition Eating with Your Eyes

L’événement Visite guidée de l’exposition Manger à loeil Samadet a été mis à jour le 2026-07-08 par Landes Chalosse

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