Visite guidée de l’exposition Manger à loeil Musée de Samadet Samadet
mardi 14 juillet 2026 · Musée de Samadet · Samadet
Informations pratiques
Samadet
Visite guidée de l’exposition Manger à loeil
Musée de Samadet 2378 Route d’Hagetmau Samadet Landes
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 16:00:00
fin : 2026-07-14 17:00:00
Date(s) :
2026-07-14 2026-07-19
Visite commentée de l’exposition Mangerà l’œil
Visite commentée de l’exposition Mangerà l’œil .
Musée de Samadet 2378 Route d’Hagetmau Samadet 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 79 13 00 musee.samadet@landes.fr
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English : Visite guidée de l’exposition Manger à loeil
Guided Tour of the Exhibition Eating with Your Eyes
L’événement Visite guidée de l’exposition Manger à loeil Samadet a été mis à jour le 2026-07-08 par Landes Chalosse
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