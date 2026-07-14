Visite guidée de l’exposition Manger à loeil Musée de Samadet Samadet

Informations pratiques

Samadet

Visite guidée de l’exposition Manger à loeil

Musée de Samadet 2378 Route d’Hagetmau Samadet Landes

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 16:00:00

fin : 2026-07-14 17:00:00

Date(s) :

2026-07-14 2026-07-19

Visite commentée de l’exposition Mangerà l’œil

Visite commentée de l’exposition Mangerà l’œil .

Musée de Samadet 2378 Route d’Hagetmau Samadet 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 79 13 00 musee.samadet@landes.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite guidée de l’exposition Manger à loeil

Guided Tour of the Exhibition Eating with Your Eyes

L’événement Visite guidée de l’exposition Manger à loeil Samadet a été mis à jour le 2026-07-08 par Landes Chalosse