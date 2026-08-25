Informations pratiques

Prades

VISITE GUIDÉE DE L’EXPOSITION PATRIMOINE VERNACULAIRE LES MAS CATALANS PAR TERRA NOSTRA

80-84 Rue du Palais de Justice Prades Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 16:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Dans le cadre de l’exposition Patrimoine vernaculaire les mas catalans , présentée par l’association Terra Nostra du 18 août au 19 septembre et réalisée par Ramon Gual, celui-ci animera une visite guidée en français le samedi 19 septembre, à l’occasion du week-end des Journées européennes du patrimoine 2026.

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80-84 Rue du Palais de Justice Prades 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 05 22 43

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English :

As part of the exhibition “Vernacular Heritage: Catalan Farmhouses,” presented by the Terra Nostra association from August 18 to September 19 and curatedby Ramon Gual, he will lead a guided tour in French on Saturday, September 19, as part of the European Heritage Days weekend in 2026.

L’événement VISITE GUIDÉE DE L’EXPOSITION PATRIMOINE VERNACULAIRE LES MAS CATALANS PAR TERRA NOSTRA Prades a été mis à jour le 2026-08-21 par OTI CONFLENT CANIGO