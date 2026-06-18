Visite guidée de l’exposition permanente Musée Basque et de l’histoire de Bayonne Bayonne
Visite guidée de l’exposition permanente Musée Basque et de l’histoire de Bayonne Bayonne vendredi 28 août 2026.
Bayonne
Visite guidée de l’exposition permanente
Musée Basque et de l’histoire de Bayonne 37 quai des Corsaires Bayonne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 11 – 11 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 11:00:00
fin : 2026-08-28 12:30:00
Date(s) :
2026-08-28
Visite guidée de l’exposition permanente du musée basque. .
Musée Basque et de l’histoire de Bayonne 37 quai des Corsaires Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 59 08 98 accueil@musee-basque.fr
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English : Visite guidée de l’exposition permanente
L’événement Visite guidée de l’exposition permanente Bayonne a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Bayonne
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