Visite guidée de l’exposition permanente et des réserves, Musée maison du patrimoine, Hières-sur-Amby

Informations pratiques

Visite guidée de l’exposition permanente et des réserves Samedi 19 septembre, 15h00 Musée maison du patrimoine Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Les vestiges du musée ont beaucoup d’histoires à raconter …mais lesquelles ? Venez les découvrir avec un guide à travers l’exposition permanente mais également les réserves.

Musée maison du patrimoine Montée de la Cure, 38118 Hières-sur-Amby, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes Hières-sur-Amby 38118 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 04 74 95 19 10 http://www.musee-larina-hieres.com [{« type »: « phone », « value »: « 04 74 95 19 10 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@musee-larina-hieres.fr »}] Conçu pour faciliter la compréhension de l’archéologie et la relation de l’homme à son milieu, le musée, entièrement rénové et agrandi, retrace l’histoire de l’occupation humaine de l’Isle Crémieu de la Préhistoire au début du Moyen Âge au fil d’une chronologie simple et illustrée et à travers une nouvelle exposition riche d’objets archéologiques, vestiges de sites du territoire. Le musée est implanté dans l’ancien presbytère du village, maison traditionnelle du XVIIIe siècle couverte en lauzes, restaurée à l’identique. Parc de stationnement (Voitures et autocars)

Les vestiges du musée ont beaucoup d’histoires à raconter …mais lesquelles ? Venez les découvrir avec un guide à travers l’exposition permanente mais également les réserves.

©Musée maison du patrimoine