Visite guidée de l’exposition : Soleil rose, orange, rouge, Musée Eugène Boudin, Honfleur

Informations pratiques

Visite guidée de l’exposition : Soleil rose, orange, rouge 19 et 20 septembre Musée Eugène Boudin Calvados

Durée 30 min, 15 pers. max.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

150 ans après Claude Monet, le programme de résidences du Festival Normandie Impressionniste à la Ferme Saint-Siméon interroge encore la beauté du paysage à Honfleur. Lieu historique ayant accueilli Monet, Courbet, Sisley, Corot ou Boudin, la ferme devient un espace de création pour les artistes contemporains.

Julien des Monstiers y développe une œuvre centrée sur la matière, les textures et les couches de peinture, entre figuration et abstraction. Ses toiles invitent à une observation attentive de la lumière, des couleurs et des formes. Après une immersion dans le paysage maritime, il présente une exposition de résidence en dialogue avec l’histoire du site au musée Eugène Boudin de Honfleur.

En partenariat avec la Ferme Saint Siméon

Avec le soutien de la galerie Christophe Gaillard

Musée Eugène Boudin Rue de l’Homme de Bois, 14600 Honfleur, France Honfleur 14600 Honfleur Calvados Normandie 33231895400 https://www.musees-honfleur.fr/musee-eugene-boudin.html Fondé en 1868, le musée présente notamment une importante collection d’œuvres des peintres de l’estuaire (Courbet, Monet, Jongkind, Dubourg, Cals) regroupés autour d’Eugène Boudin (dont le musée conserve 104 numéros). L’établissement expose et conserve plus de 2500 peintures, sculptures, dessins ou gravures, plus de 1000 objets, coiffes, costumes, meubles…, quelques 700 photographies sur plaques de verre des années 1880-1920, une collection de plus de 100 affiches touristiques sur la Normandie entre 1880 et 1950 et un ensemble de jouets anciens des XIXe et XXe siècles Parc de stationnement à 500 m du musée, accès routier par l’autoroute de l’Ouest.

150 ans après Claude Monet, le programme de résidences du Festival Normandie Impressionniste à la Ferme Saint-Siméon interroge encore la beauté du paysage à Honfleur. Lieu historique ayant accueilli…

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