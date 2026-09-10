Informations pratiques

Visite guidée de l’exposition sur le « Patrimoine vernaculaire : les Mas Catalans » par TERRA NOSTRA Samedi 19 septembre, 16h00 Espace Martin Vivès Pyrénées-Orientales

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Dans le cadre de l’exposition « Patrimoine vernaculaire : les mas catalans », présentée par l’association Terra Nostra du 18 août au 19 septembre et réalisée par Ramon Gual, ce dernier proposera une visite guidée en français le samedi 19 septembre, à l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2026.

Espace Martin Vivès Rue du Palais de Justice, 66500 Prades Prades 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie 04 68 05 22 43 http://www.prades.com Cet espace d’exposition présente les collections de Prades. De grands hommes ont vécu à Prades, parmi eux, de grands artistes peintres Roussillonais.

Martin Vivés né en 1905 à Prades et l’un d’entre eux. La commune ayant reçu en donation ses œuvres à décidé d’aménager un espace d’exposition dans un bâtiment patrimonial, restauré par la ville en 2014.

Ainsi, vous découvrirez, dans une ancienne prison du XIXe, une galerie qui met en avant des artistes locaux, à travers des expositions temporaires deux fois par an et qui, les reste de l’année, présente les œuvres des collections permanentes, issues de donations (Martin Vivès, François Branger).

Dans le cadre de l’exposition « Patrimoine vernaculaire : les mas catalans », présentée par l’association Terra Nostra du 18 août au 19 septembre et réalisée par Ramon Gual, celui-ci animera une visite…

©DR