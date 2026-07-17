Visite guidée de l’exposition Survivre, témoigner, juger : Madeleine Croset, Musée Jean Garcin 39-45 : l’appel de la liberté, Fontaine-de-Vaucluse

Informations pratiques

Visite guidée de l’exposition Survivre, témoigner, juger : Madeleine Croset 19 et 20 septembre Musée Jean Garcin 39-45 : l’appel de la liberté Vaucluse

Limité à 20 personnes par visite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Venez découvrir l’exposition Résister, survivre, témoigner : Madeleine Croset grâce à une visite guidée.

Arrêtée en 1943, déportée au camp de Ravensbrück, cette résistante l’isloise fut de ces femmes résistantes que l’histoire a longtemps laissées dans l’ombre.

Née en 1913 à L’Isle-sur-la-Sorgue, Madeleine Croset choisit très tôt de se consacrer aux autres en devenant infirmière. Mais l’Histoire la rattrape : après la défaite de 1940, elle s’engage dans la Résistance.

Sous le nom de « Souris », elle rejoint le réseau Alliance et participe à des activités de renseignement, au péril de sa vie. Arrêtée par la Gestapo en 1943, elle est déportée au camp de Ravensbrück. Elle survit à cette épreuve, notamment aux côtés de Germaine Tillion, avec qui elle noue une amitié durable.

Après la guerre, Madeleine Croset se reconstruit et poursuit son engagement en prenant la direction de la maternité Beauregard à Marseille. Cette exposition, réalisée par Philippe Laborie et Jack Toppin avec le soutien de la Ville de L’Isle-sur-la-Sorgue, rend hommage à une femme de courage, longtemps restée dans l’ombre, et invite à redécouvrir une histoire de résistance, d’épreuve et de vie.

Elle s’accompagne d’objets issus de collections muséales, de documents privés, ainsi que d’un livret jeu pour les enfants.

Musée Jean Garcin 39-45 : l’appel de la liberté Chemin du gouffre, 84800 Fontaine-de-Vaucluse, France Fontaine-de-Vaucluse 84800 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 0490202400 https://www.vaucluse.fr/culture-et-patrimoine/les-musees-departementaux/le-musee-d-histoire-jean-garcin-39-45-a-fontaine-de-vaucluse-865.html https://www.facebook.com/MuseeJeanGarcin/ [{« type »: « phone », « value »: « 0490202400 »}, {« type »: « email », « value »: « musee.histoire.3945@vaucluse.fr »}] Les collections rassemblent nombre d’éditions clandestines, soumises à la censure ou provenant de l’étranger, de revues militantes, de manuscrits de René Char, Georges Rouault, André Breton, Desnos, Aragon… et d’œuvres originales de Henri Matisse, Joan Miró… Horaires d’ouverture au public individuel

Du 1er avril au 28 septembre : de 11h à 13h et de 14h à 18h

Vacances de la Toussaint : de 14h à 17h

Fermeture hebdomadaire les mardis et mercredis

Fermeture le 1er mai

Tarifs

Plein tarif : 7 €

Tarif réduit : 4 €

Billet couplé avec le musée-bibliothèque François Pétrarque : 9€ ou 5€ (tarif réduit)

Gratuité pour tous les publics les premiers dimanches du mois, d’avril à septembre, ainsi que les samedis et dimanches matin dans le cadre des Matinales de l’été.

Bénéficiaires de tarifs réduits

sur présentation d’un justificatif

Bénéficiaires de gratuité

sur présentation d’un justificatif

Groupes et scolaires

Le musée accueille toute l’année les groupes et les publics scolaires sur réservation. La visite peut être libre, guidée, ou suivie d’un atelier pédagogique.

Accès

271, chemin de la Fontaine 84800 Fontaine-de-Vaucluse

Venez découvrir l’exposition Résister, survivre, témoigner : Madeleine Croset grâce à une visite guidée.

© collection Benoit Senne / collection famille Croset