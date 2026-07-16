Visite guidée du musée d’Histoire Jean Garcin 39-45 : L’Appel de la Liberté, Musée Jean Garcin 39-45 : l’appel de la liberté, Fontaine-de-Vaucluse

Informations pratiques

Visite guidée du musée d’Histoire Jean Garcin 39-45 : L’Appel de la Liberté 19 et 20 septembre Musée Jean Garcin 39-45 : l’appel de la liberté Vaucluse

Limité à 30 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Venez (re)découvrir le musée d’Histoire Jean Garcin 39-45 : L’Appel de la Liberté à travers une visite guidée abordant trois grandes thématiques : la vie quotidienne des Français sous l’Occupation, la Résistance et la Liberté de l’esprit.

Musée Jean Garcin 39-45 : l’appel de la liberté Chemin du gouffre, 84800 Fontaine-de-Vaucluse, France Fontaine-de-Vaucluse 84800 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 0490202400 https://www.vaucluse.fr/culture-et-patrimoine/les-musees-departementaux/le-musee-d-histoire-jean-garcin-39-45-a-fontaine-de-vaucluse-865.html https://www.facebook.com/MuseeJeanGarcin/ [{« type »: « phone », « value »: « 0490202400 »}, {« type »: « email », « value »: « musee.histoire.3945@vaucluse.fr »}] Les collections rassemblent nombre d’éditions clandestines, soumises à la censure ou provenant de l’étranger, de revues militantes, de manuscrits de René Char, Georges Rouault, André Breton, Desnos, Aragon… et d’œuvres originales de Henri Matisse, Joan Miró… Horaires d’ouverture au public individuel

Du 1er avril au 28 septembre : de 11h à 13h et de 14h à 18h

Vacances de la Toussaint : de 14h à 17h

Fermeture hebdomadaire les mardis et mercredis

Fermeture le 1er mai

Tarifs

Plein tarif : 7 €

Tarif réduit : 4 €

Billet couplé avec le musée-bibliothèque François Pétrarque : 9€ ou 5€ (tarif réduit)

Gratuité pour tous les publics les premiers dimanches du mois, d’avril à septembre, ainsi que les samedis et dimanches matin dans le cadre des Matinales de l’été.

Bénéficiaires de tarifs réduits

sur présentation d’un justificatif

Bénéficiaires de gratuité

sur présentation d’un justificatif

Groupes et scolaires

Le musée accueille toute l’année les groupes et les publics scolaires sur réservation. La visite peut être libre, guidée, ou suivie d’un atelier pédagogique.

Accès

271, chemin de la Fontaine 84800 Fontaine-de-Vaucluse

Venez (re)découvrir le musée d’Histoire Jean Garcin 39-45 : L’Appel de la Liberté à travers une visite guidée abordant trois grandes thématiques : la vie quotidienne des Français sous l’Occupation,…

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