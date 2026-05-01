Visite guidée de l’exposition Un monument de respect et d’amour Wilhelm von Humboldt et le Pays Basque en 1800. Musée Basque et de l’Histoire de Bayonne Bayonne

Bayonne

Visite guidée de l’exposition Un monument de respect et d’amour Wilhelm von Humboldt et le Pays Basque en 1800.

Musée Basque et de l’Histoire de Bayonne 37 quai des Corsaires Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 15:00:00

fin : 2026-07-24 15:45:00

Date(s) :

2026-07-24

Visite guidée de l’ exposition Un monument de respect et d’amour. Wilhelm von Humboldt et le Pays Basque en 1800 . .

Musée Basque et de l’Histoire de Bayonne 37 quai des Corsaires Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 59 08 98 accueil@muee-basque.fr

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English : Visite guidée de l’exposition Un monument de respect et d’amour Wilhelm von Humboldt et le Pays Basque en 1800.

L’événement Visite guidée de l’exposition Un monument de respect et d’amour Wilhelm von Humboldt et le Pays Basque en 1800. Bayonne a été mis à jour le 2026-05-01 par OT Bayonne