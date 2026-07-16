Visite guidée de l’histoire minière de Decazeville, La Découverte et le chevalement de mine, Decazeville

dimanche 20 septembre 2026 · La Découverte et le chevalement de mine · Decazeville

Informations pratiques

Visite guidée de l’histoire minière de Decazeville Dimanche 20 septembre, 14h00 La Découverte et le chevalement de mine Aveyron

Gratuit. Sans réservation. Visite proposée par l’Office de Tourisme et du Thermalisme de Decazeville Communauté. Renseignements au 05 65 63 06 80.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

⛏️ Découverte de l’histoire minière de Decazeville

Rendez-vous au pied du chevalement pour comprendre la naissance de Decazeville, une ville entièrement dédiée à l’exploitation du charbon et à la métallurgie.

Imaginez la descente des mineurs sous terre et comparez leur travail à celui des mineurs de La Découverte, la grande mine à ciel ouvert.

La Découverte et le chevalement de mine Avenue Paul Ramadier, 12300 Decazeville Decazeville 12300 Aveyron Occitanie 05 65 63 06 80 https://www.tourisme-paysdecazevillois.fr/ Cette ancienne mine de charbon à ciel ouvert, aux dimensions exceptionnelles, a été exploitée de 1892 à 2001. Le site est a présent réhabilité mais reste impressionnant par ses dimensions.

À proximité, le chevalement de mine restauré témoigne de l’importante activité minière de fonds et propose grâce à une signalétique patrimoniale, une lecture de ce monde souterrain.

⛏️ Découverte de l’histoire minière de Decazeville

©Office de Tourisme et du Thermalisme de Decazeville Communauté