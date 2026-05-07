Decazeville

Leïla Huissoud en concert

Decazeville Aveyron

Tarif : – – EUR

22

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-26

fin : 2027-03-26

Date(s) :

2027-03-26

Une voix singulière, entre intimité et présence scénique

RDV Vendredi 26 mars 2027 20h30 Espace Yves Roques Decazeville



L’artiste

Le parcours de Leïla Huissoud est marqué par les détours et les réinventions. Repérée en 2017 alors qu’elle chantait dans la rue, elle rejoint l’émission The Voice La Plus Belle Voix où le public découvre une présence singulière et une voix reconnaissable. Elle choisit ensuite de s’orienter vers une chanson plus intime, portée par une écriture personnelle et des textes travaillés.

Au fil de ses albums L’Ombre (2018), Auguste (2019) et La Maladresse (2024), elle compose un portrait sensible, mêlant regard lucide, humour et tendresse.

Sur scène, entourée de ses musiciens, Leïla Huissoud construit ses concerts comme de véritables spectacles vivants. Elle y alterne musique et humour mordant, portée par une interprétation incarnée qui restitue toute la palette d’émotions de ses chansons.

Elle présente aujourd’hui son quatrième album-spectacle, Je suis venue te dire que je m’en fous une lettre d’amour à la chanson française un projet de reprises accompagné de réponses chantées, conçu comme un dialogue artistique.

Extraits & clips

La Maladresse clip officiel

Leïla en concert

La Farce clip officiel

Mon français Clip officiel

Réservez vos places — 22 € (tarif plein)

Réservation de billets (de préférence depuis un ordinateur pour réserver en ligne).

Organisé par Decazeville Communauté en partenariat avec Limouzart · Saison culturelle 2026–2027 22 .

Decazeville 12300 Aveyron Occitanie

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English :

A singular voice, between intimacy and stage presence

L’événement Leïla Huissoud en concert Decazeville a été mis à jour le 2026-05-07 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)