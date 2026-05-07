Decazeville

Concert avec Marthe

Amphithéâtre à ciel ouvert Decazeville Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-26

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Dans le cadre du festival Nuits et Jours de Querbes

C’est un voyage vers un des extrêmes de l’Orient qui a généré l’alchimie entre ces quatre musiciens, mais aussi le choix de ce prénom qui garantissait l’origine française du groupe. Dans ce quartet, tout a tendance à conduire naturellement vers l’Est de l’Europe et son infinie complexité. Leur musique peut avoir la puissance du rock ou d’un brass band, toute à la fois brute et sophistiquée.

Florent Briqué trompette

Alexis Moutzouris saxophone & clarinette

Lucas Territo guitare & basse

Damien Bernard batterie

https://www.youtube.com/watch?v=bidw74BPcis .

Amphithéâtre à ciel ouvert Decazeville 12300 Aveyron Occitanie +33 6 59 30 94 82 festival@querbes.fr

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English :

As part of the Nuits et Jours de Querbes festival

L’événement Concert avec Marthe Decazeville a été mis à jour le 2026-05-07 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)