Concert avec Marthe Decazeville
Concert avec Marthe Decazeville dimanche 26 juillet 2026.
Decazeville
Concert avec Marthe
Amphithéâtre à ciel ouvert Decazeville Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-07-26
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
Dans le cadre du festival Nuits et Jours de Querbes
C’est un voyage vers un des extrêmes de l’Orient qui a généré l’alchimie entre ces quatre musiciens, mais aussi le choix de ce prénom qui garantissait l’origine française du groupe. Dans ce quartet, tout a tendance à conduire naturellement vers l’Est de l’Europe et son infinie complexité. Leur musique peut avoir la puissance du rock ou d’un brass band, toute à la fois brute et sophistiquée.
Florent Briqué trompette
Alexis Moutzouris saxophone & clarinette
Lucas Territo guitare & basse
Damien Bernard batterie
https://www.youtube.com/watch?v=bidw74BPcis .
Amphithéâtre à ciel ouvert Decazeville 12300 Aveyron Occitanie +33 6 59 30 94 82 festival@querbes.fr
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English :
As part of the Nuits et Jours de Querbes festival
L’événement Concert avec Marthe Decazeville a été mis à jour le 2026-05-07 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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